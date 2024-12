Seul confirma que mais de mil soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos ao combater a Ucrânia

Mais de 1.000 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos combatendo ao lado da Rússia contra a Ucrânia, estimou o Estado-Maior da Coreia do Sul (JCS) nesta segunda-feira (23).

"Estimamos que as tropas norte-coreanas, que recentemente entraram em combate contra as forças ucranianas, sofreram aproximadamente 1.100 baixas", afirmou o JCS em um comunicado.

O Estado-Maior sul-coreano também observou preparativos que permitem acreditar que a Coreia do Norte se prepara para enviar novas tropas para a Rússia, como reforços ou para socorrer os que já lutam no front.

Informações levantadas pela Coreia do Sul indicam que Pyongyang também está "produzindo e entregando drones autodestrutivos" à Rússia, além de "lançadores de foguetes de calibre de 240 mm e canhões autopropulsados ??de 170 mm", afirma o JCS.

Os militares sul-coreanos acreditam que a Coreia do Norte busca modernizar as suas capacidades de guerra convencional com a assistência russa, com base na sua experiência de combate contra as forças ucranianas. "Isto poderia levar a um aumento da ameaça militar do Norte contra nós", destaca o JCS.

Vários milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia nas últimas semanas para apoiar o exército russo, segundo ocidentais. O Kremlin, por sua vez, evita perguntas sobre o assunto, e não confirma esta informação.

"Pesadas perdas"

Em 17 de dezembro, o comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, declarou que o exército russo realizava "intensas operações ofensivas na região de Kursk, utilizando ativamente unidades do exército norte-coreano", acrescentando que já havia "sofrido pesadas perdas".

As informações foram confirmadas por um oficial americano que falou sob anonimato. De acordo com esta fonte, as tropas "nunca tinham lutado antes", o que poderia "explicar as perdas".

A Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, no início de agosto. Kiev ainda controla uma pequena parte deste território.

A Coreia do Norte nunca confirmou ou negou a presença das suas tropas ao lado da Rússia.

Os dois países reforçaram os laços militares desde a invasão da Ucrânia por Moscou, em fevereiro de 2022.

Um histórico tratado de defesa mútua entre Pyongyang e o Kremlin, assinado em junho, entrou em vigor no início deste mês. Ele prevê "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por outro país.

(Com AFP)