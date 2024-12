Trio é preso após invadir agência do BB e fazer reféns por 4h na Grande SP

Três assaltantes foram presos nesta segunda-feira (23) por tentar roubar uma agência do Banco do Brasil e fazer os funcionários reféns no local, no centro de Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Trio invadiu a agência bancária por volta das 10h (horário da Brasília). A Polícia Militar foi acionada e cercou as ruas próximas ao local.

Os assaltantes fizeram funcionários reféns e a negociação durou aproximadamente quatro horas. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi acionado e negociou a liberação das vítimas e rendição dos criminosos.

Reféns foram liberados por volta das 14h e os assaltantes foram presos. A polícia realizou uma varredura no banco e depois liberaram o local para a perícia, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Não foi informado quantas pessoas foram feitas reféns no banco. A pasta também não comunicou se outras pessoas são procuradas por dar apoio aos criminosos.

Banco do Brasil agradeceu polícia pelo rápido atendimento ao chamado da instituição. "O BB colaborou com as autoridades e disponibilizou atendimento médico e psicológico imediato às vítimas, que também serão acolhidas e receberão acompanhamento continuado dentro do programa interno de saúde oferecido pelo banco."