Roma conclui projeto em controversa reforma da cidade para o Ano Santo Católico

Por Joshua McElwee

ROMA (Reuters) - Roma concluiu a mais ambiciosa das milhares de obras de construção que têm afetado a vida cotidiana na Cidade Eterna em preparação para os milhões de turistas esperados durante o Ano Santo Católico de 2025, que começa nesta semana.

O prefeito Roberto Gualtieri inaugurou um novo entroncamento rodoviário importante perto do Vaticano nesta segunda-feira, marcando a conclusão de um projeto central de 85 milhões de euros entre 3.200 obras públicas antes do Ano Santo, também conhecido como o Jubileu Católico.

A nova passagem subterrânea perto do medieval Castel Sant'Angelo redireciona o tráfego para o subsolo e cria uma zona de pedestres do Rio Tibre em direção à Basílica de São Pedro, o centro do catolicismo e um dos locais turísticos mais visitados do mundo.

O frenesi das obras, no entanto, enfureceu os moradores e fez com que alguns visitantes se sentissem prejudicados nos últimos meses porque muitas atrações turísticas estavam atrás de andaimes.

O Vaticano espera que 32 milhões de turistas cheguem à capital italiana para o Ano Santo, que será aberto pelo papa Francisco durante a missa da véspera de Natal na Basílica de São Pedro, na próxima terça-feira, e se estenderá até 6 de janeiro de 2026.

O primeiro Ano Santo foi proclamado em 1300 como uma oportunidade para os peregrinos que iam a Roma obterem indulgências especiais ou remissão de seus pecados. Atualmente, o evento ocorre normalmente a cada 25 anos e é considerado um período de paz, perdão e indulgência.

Gualtieri disse que trabalhadores da construção, que iniciaram a passagem subterrânea em agosto de 2023, trabalharam 24 horas por dia durante 450 dias para vencer uma "corrida contra o tempo" e concluí-la dentro do prazo.

Com o novo layout, grande parte da Via della Conciliazione, a avenida central que leva ao Vaticano, se tornará um "caminho de peregrinos" sem tráfego, que deverá ser percorrido por até 100.000 turistas por dia.