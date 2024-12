Remessa de lucros e dividendos soma US$ 3,395 bilhões em novembro, afirma BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 3,395 bilhões em novembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 23. Em novembro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,324 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,621 bilhão em novembro, contra US$ 1,088 bilhão em igual mês de 2023.

O saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 41,497 bilhões no acumulado de janeiro a novembro. As despesas com juros somam US$ 25,217 bilhões no mesmo período.

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 627 milhões em novembro, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido positivo em US$ 1,738 bilhão.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 96 milhões. Em novembro de 2023, havia sido negativo em US$ 139 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 5,522 bilhões. No mesmo mês de 2023, havia somado US$ 833 milhões.

O investimento estrangeiro em ações brasileiras tem saldo negativo de 10,458 bilhões de janeiro a novembro, enquanto o investimento em fundos de investimento tem entrada líquida de US$ 2,033 bilhões. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País é positivo em US$ 17,374 bilhões.