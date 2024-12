Regra de Biden sobre privacidade em abortos nos EUA provavelmente é ilegal, decide juiz

Por Brendan Pierson

(Reuters) - Um juiz federal no Estado norte-americano do Texas decidiu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, provavelmente excedeu sua autoridade ao criar uma regra que reforça as proteções de privacidade de mulheres que buscam abortos e para pacientes que receberam tratamentos de transição de gênero.

O juiz distrital texano Matthew Kacsmaryk, de Amarillo, decidiu no domingo impedir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA de aplicar a regra contra uma médica do Texas. A médica, Carmen Purl, representada por advogados de um grupo jurídico cristão conservador, desafiou a regulamentação alegando que ela era ilegal.

Kacsmaryk, nomeado pelo presidente republicano Donald Trump durante seu primeiro mandato, emitiu uma liminar um dia antes do prazo desta segunda-feira para que Purl e sua clínica cumprissem a regra.

"Os médicos e os Estados devem ser capazes de proteger os pacientes de abusos", disse Julie Marie Blake, advogada da Alliance Defending Freedom, que representa Purl. "O tribunal decidiu corretamente que essa mudança ilegal na regra teria transformado em arma leis sobre privacidade que não têm nada a ver com aborto ou identidade de gênero."

O HHS não respondeu a um pedido de comentário.

Kacsmaryk é mais conhecido por ter suspendido em 2023 a aprovação da mifepristona, um medicamento abortivo, pela FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA). Em junho, a Suprema Corte dos EUA anulou parcialmente a decisão de um tribunal de apelação que havia mantido a suspensão de Kacsmaryk, preservando, por ora, o acesso ao medicamento.

A regra do HHS, emitida em abril, proíbe que prestadores de saúde e seguradoras forneçam informações sobre abortos legais às autoridades estaduais que buscam punir alguém relacionado a esse aborto.

A regra foi emitida para proteger a privacidade do paciente dada ao HHS pela Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde em resposta aos esforços das autoridades de alguns Estados liderados por republicanos que proíbem o aborto, incluindo o Texas, para restringir viagens de fora do Estado para realização de abortos.

Purl, em uma ação movida em outubro, disse que a norma poderia impedi-la de denunciar abusos de uma paciente que estivesse sendo pressionada a fazer um aborto ou de denunciar que uma menor de idade estava agendada para tratamento de afirmação de gênero em violação à lei estadual.

O HHS rebateu que a norma não impede a denúncia de abuso infantil, uma vez que proíbe apenas a divulgação de um aborto às autoridades que estejam buscando impor punição por ele.

Mas Kacsmaryk disse que "mesmo que uma leitura mais sutil da Regra 2024 permita a denúncia de abuso infantil ao Texas (serviços de proteção à criança), um médico licenciado que não seja advogado não está equipado para navegar nesses labirintos legais que se cruzam".