AirTag ou SmartTag? Descubra se rastreadores portáteis valem a pena

Seja na coleira do seu pet ou na bagagem durante a viagem, um rastreador portátil e inteligente é uma solução prática para monitoramento em tempo real. Por isso, o Guia de Compras UOL separou os mais famosos: AirTag, da Apple, e a Galaxy SmartTag 2 da Samsung.

Os dispositivos têm um design discreto e prometem monitorar e localizar objetos em tempo real por meio de dispositivos compatíveis de suas respectivas marcas. Além disso, são resistentes à água e à poeira. A seguir, explicamos como funciona cada um.

Por que comprar uma AirTag

A AirTag é voltada para quem já usa dispositivos da Apple, especialmente um celular iPhone. Veja o que ela tem de bom:

Não é preciso ter internet ligada, ou seja, funciona até durante um voo de avião, por conexão Bluetooth;

A localização do objeto em tempo real é exibida no aplicativo "Buscar" do iPhone, iPad ou notebooks da marca;

O rastreio é bem preciso e o dispositivo também é capaz de emitir um bipe, para ser localizado por meio do som;

Uma busca precisa permite monitorar o quão perto ou longe você está da AirTag, exibindo informações detalhadas como: "as chaves estão 2 metros à sua esquerda";

Com design que lembra uma bateria redondinha de balança, é bem pequeno e leve, com apenas 11 gramas;

Tem resistência a poeira e água, podendo ficar submerso até um metro de profundidade por 30 minutos;

Bateria removível padrão CR2032 dura mais de um ano.

Para usar na mala ou mochila, basta colocar a AirTag lá dentro ou em algum bolso. Para outros usos, existem acessórios que permitem prender o dispositivo — como chaveiros, capinhas, coleiras e até pulseiras infantis.

São ótimos para quem, por exemplo, vive perdendo as chaves, tem um bicho de estimação fujão ou coloca o filho no transporte escolar.

Confira acessórios para Airtags:

Por que comprar uma Galaxy SmartTag

A Galaxy SmartTag é pensada para quem usa celulares e tablets Android, especificamente da Samsung (não funciona em outras marcas). Veja o que ela tem de bom:

Formato de plaquinha, com cerca de 5 cm de comprimento;

Buraco em uma das extremidades pode ser usado para fixá-la nos objetos (com uso de uma argola ou mosquetão, sem necessidade de comprar um acessório);

Conexão via Bluetooth 5.3 BLE, um protocolo de alta velocidade e baixo consumo de energia;

NFC (comunicação de campo próximo, na tradução direta), que faz a troca de informações por ondas de rádio;

Sensor de Ultra Wideband, também chamado de "banda ultralarga", que garante uma comunicação entre dispositivos extremamente rápida e precisa;

Modo de busca "Visualização de Bússola", que fornece indicações de direção e distância quando se está procurando o dispositivo;

Resistente à água (IP67) e abastecida por bateria removível CR2032.

Também é possível adquirir capinhas para a Galaxy SmartTag2, para fixá-la mais adequadamente aos objetos que deseja rastrear.

Vale a pena?

Apesar de não serem baratos, estes rastreadores portáteis trazem paz de espírito e podem ajudar a encontrar coisas muito mais caras ou que não têm preço mensurável. Seja uma mala cheia de seus pertences ou seu animal de estimação.

Veja exemplos de onde usar:

Chaveiro de casa/trabalho;

Carteira;

Coleira de animais;

Dentro do carro, para localizá-lo em estacionamentos ou até em caso de roubo;

Acessórios das crianças durante passeios por locais movimentados ou transportes sem os pais;

Usar como um colar, durante trilhas ou outras atividades de aventura com riscos.

Tanto a AirTag, da Apple, quanto a Galaxy SmartTag2, da Samsung, cumprem seu propósito com louvor: são eficientes, precisas e fáceis de operar. A única limitação é que cada uma funciona apenas com os aparelhos das respectivas marcas.

*Com informações do texto publicado em 15/01/2024.

