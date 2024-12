Racismo: prisão de 4 atletas do River Plate é convertida em preventiva

? Gurias Gremistas (@GuriasGremistas) December 22, 2024

No domingo (22), Grêmio derrotou o Bahia nos pênaltis e levantou a tça da Ladies Cup, A atacante Maria Dias abriu o marcador para as gaúchas e a meia Kaiuska deixou tudo igual. Nos pênaltis, as goleiras Vivi e Yanne brilharam, com três defesas, mas as tricolores do sul foram mais eficientes e venceram por 2 a 1, conquistando o título pela primeira vez, para orgulho da técnica Thaissan Passos.

* Com informações da Reuters e colaboração do repórter Lincoln Chaves, da TV Brasil