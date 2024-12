Quantum, da Brookfield, passa a deter 100% de transmissora de energia no RS

SÃO PAULO (Reuters) - A Quantum Participações, pertencente ao grupo Brookfield, anunciou nesta segunda-feira a aquisição de 100% das ações da concessionária de transmissão de energia Chimarrão, no Rio Grande do Sul.

Com o negócio, cujo valor não foi divulgado, a Quantum passa a ser a única acionista e gestora integral do ativo.

"A aquisição completa da concessionária de Chimarrão já estava em nosso plano de negócios e faz parte da nossa estratégia para consolidar a Quantum no país, expandindo nossas operações e fortalecendo nosso portfólio", disse o presidente-executivo da Quantum, Gabriel Lopez, em nota.

A Quantum possuía 50% das ações de Chimarrão desde o início do projeto, em dezembro de 2018, quando a empresa fez parte de um consórcio para arrematar o lote 10 do leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Chimarrão possui 1.135 quilômetros de extensão e oito subestações que geram 290 milhões de reais ao ano de receita.

A linha atravessa 37 municípios gaúchos e foi construída para expandir a malha de transmissão de energia elétrica no Estado do Rio Grande do Sul, facilitando o escoamento da energia na região.

(Por Roberto Samora)