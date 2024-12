PIB da Espanha cresce 0,8% no 3º trimestre ante o anterior, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,8% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados finais divulgados nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O resultado confirmou a leitura original.

Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 3,3% entre julho e setembro, ligeiramente menor do que o ganho inicialmente estimado em 3,4%. No segundo trimestre, a economia espanhola havia avançado 0,8% no confronto trimestral e 3,2% na comparação anual.