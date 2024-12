Petróleo fecha em queda, com preocupação sobre demanda e valorização do dólar no radar

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, com dados dos EUA renovando preocupações sobre a demanda. A commodity também é pressionada pelo dólar forte, em semana de negócios reduzidos devido ao feriado de Natal.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 0,31% (US$ 0,22), a US$ 69,24 o barril, enquanto o Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,42% (US$ 0,31), a US$ 72,63 o barril.

Os preços do petróleo foram pressionados por dados fracos da indústria e de confiança nos EUA, que alimentaram dúvidas sobre a demanda pela commodity nos próximos meses. O petróleo ainda sofre influência das preocupações em torno do crescimento da China e a possibilidade de excedente de oferta no próximo ano. O sentimento de cautela ainda é estimulado pelas incertezas sobre a evolução do mercado em 2025, quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, retornar à Casa Branca.

"Esta semana provavelmente trará um comércio moderado, com a possibilidade de queda do WTI para marca de aproximadamente US$ 67,50. Não vemos nenhum acontecimento importante capaz de empurrar os valores consideravelmente para baixo ou muito acima", diz a Ritterbusch.

A narrativa contínua de uma demanda global fraca e de uma ampla oferta global deve manter os preços do petróleo na zona de consolidação de baixa por enquanto, porém com um potencial de queda limitado, diz a analista Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank.

No radar das tensões do Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconheceu hoje avanço nas negociações do país com o Hamas sobre um novo cessar-fogo e troca de prisioneiros.

*Com informações da Dow Jones Newswires