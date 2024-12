Petróleo cai com preocupações diante de excedente e força do dólar

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, em um comércio fraco antes do feriado de Natal, com preocupações diante de um excedente de oferta no próximo ano e de um dólar fortalecido.

Os preços futuros do petróleo Brent caíram 0,31 dólar, ou 0,43%, a 72,63 dólares por barril. Os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos caíram 0,22 dólar, ou 0,32%, a 69,24 dólares por barril.

Os analistas do Macquarie projetaram um crescente excedente de oferta para o próximo ano, o que manterá os preços do Brent em uma média de 70,50 dólares por barril, abaixo da média deste ano, de 79,64 dólares, disseram eles em um relatório de dezembro.

As preocupações com o fornecimento europeu diminuíram com as informações de que o oleoduto Druzhba, que envia petróleo russo e cazaque para a Hungria, Eslováquia, República Tcheca e Alemanha, foi reiniciado após ter sido interrompido na quinta-feira devido a problemas técnicos em uma estação de bombeamento russa.

O dólar norte-americano estava oscilando em torno das máximas de dois anos na manhã desta segunda-feira, depois de atingir esse marco na sexta-feira.

"Com a mudança do dólar americano de mais fraco para mais forte, os preços do petróleo perderam os ganhos anteriores", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS.

Um dólar mais forte torna o petróleo mais caro para os detentores de outras moedas.

