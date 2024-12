Nordstrom chega a um acordo de US$ 6,25 bilhões para tornar o grupo varejista privado

A rede de lojas de departamentos Nordstrom chegou a um acordo definitivo que prevê que Erik, Pete e Jamie Nordstrom, juntamente com outros membros da família, possam adquirir todas as ações ainda em circulação por US$ 24,25 cada em dinheiro, associados à varejista mexicana El Puerto de Liverpool. Incluindo dívidas, as empresas disseram que a aquisição tinha um valor empresarial de US$ 6,25 bilhões, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

O acordo deve ser fechado no primeiro semestre de 2025, sujeito à aprovação dos reguladores e de dois terços dos acionistas da Nordstrom. Em abril, o Wall Street Journal relatou que a família Nordstrom estava avaliando uma oferta de aquisição privada, em sua segunda tentativa de reavivar a rede de lojas de departamentos longe da pressão que vem com o fato de ser uma empresa pública.

Os papéis da Nordstrom caíam 1,26% em Nova York, por volta das 12h35 (de Brasília). As ações fecharam na semana passada a US$ 24,70, dando à empresa um valor de mercado de pouco mais de US$ 4 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.