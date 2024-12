MPT diz que trabalhadores em condições análogas à escravidão são encontrados em canteiro da BYD na BA

(.)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Cerca de 163 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão em um canteiro de obras da montadora chinesa BYD na Bahia, anunciou o Ministério Público do Trabalho nesta segunda-feira.

De acordo com as autoridades, os trabalhadores eram submetidos a jornadas de longas horas, além do permitido pela legislação brasileira, e estavam sendo mantidos em condições degradantes em seus alojamentos, entre outras violações.

A BYD não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Fabio Teixeira)