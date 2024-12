Minério de ferro sobe com expectativa de reabastecimento de siderúrgicas na China

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, auxiliados pelas expectativas de reabastecimento por parte das siderúrgicas na China, principal consumidor, embora os altos estoques portuários e as preocupações com a demanda para o próximo ano tenham limitado os ganhos.

O contrato de maio na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas com alta de 0,84%, a 780 iuanes (106,87 dólares) a tonelada métrica, depois de atingir seu nível mais baixo desde 19 de novembro, a 762,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.

As expectativas de compra pelas siderúrgicas chinesas antes do feriado que se aproxima deram algum suporte à principal matéria-prima para a fabricação de aço, disseram os analistas.

"Embora a produção de metais quentes tenha mostrado sinais de abrandamento, a lucratividade entre as siderúrgicas se estabilizou... as usinas siderúrgicas continuam a reconstruir estoques de minério de ferro", disseram os analistas da Maike Futures em uma nota.

"Esperamos que as usinas ainda precisem reabastecer cerca de 10 milhões de toneladas de minério de ferro antes do feriado do Ano Novo Chinês (CNY)."

As siderúrgicas chinesas geralmente acumulam estoques antes do CNY, que começa em 28 de janeiro, para atender às necessidades de produção durante e após o feriado.

Os estoques de minério de ferro nos portos estavam em 147,8 milhões de toneladas em 20 de dezembro, 30% a mais do que há um ano, segundo dados da consultoria Steelhome.