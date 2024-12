Mega da Virada 2024: quais são as chances de ganhar os R$ 600 milhões?

Fazer o jogo perfeito da Mega da Virada é o sonho de milhões de brasileiros nos últimos dias do ano. Acertar as seis dezenas, porém, não é uma tarefa simples: com uma aposta simples, a probabilidade é de 1 em 50 milhões.

Veja abaixo as chances de acordo com o número de dezenas apostadas.

Probabilidade de acerto (1 em):

6 números: Sena: 50.063.860 - Quina: 154.518 e Quadra: 2.332

7 números: Sena: 7.151.980 - Quina: 44.981 e Quadra: 1.038

8 números: Sena: 1.787.995 - Quina: 17.192 e Quadra: 539

9 números: Sena: 595.998 - Quina: 7.791 e Quadra: 312

10 números: Sena: 238.399 - Quina: 3.973 e Quadra: 195

11 números: Sena: 108.363 - Quina: 2.211 e Quadra: 129

12 números: Sena: 54.182 - Quina: 1.317 e Quadra: 90

13 números: Sena: 29.175 - Quina: 828 e Quadra: 65

14 números: Sena: 16.671 - Quina: 544 e Quadra: 48

15 números: Sena: 10.003 - Quina: 370 e Quadra: 37

16 números: Sena: 6.252 - Quina: 260 e Quadra: 29

17 números: Sena: 4.045 - Quina: 188 e Quadra: 23

18 números: Sena: 2.697 - Quina: 139 e Quadra: 19

19 números: Sena: 1.845 - Quina: 105 e Quadra: 16

20 números: Sena: 1.292 - Quina: 81 e Quadra: 13

Valor a pagar por número de dezenas jogadas:

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00

8 números: R$ 140,00

9 números: R$ 420,00

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

16 números: R$ 40.040,00

17 números: R$ 61.880,00

18 números: R$ 92.820,00

19 números: R$ 135.660,00

20 números: R$ 193.800,00

O que você precisa saber sobre a Mega da Virada 2024

A 16ª edição da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do mesmo dia.

Prêmio não acumula. Caso não haja vencedores com acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas, e assim por diante.

Prêmio previsto é de R$ 600 milhões, segundo a Caixa. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números é de R$ 193,8 mil.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada, nos canais oficiais: casas lotéricas CAIXA, portal e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA.

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro (20h). O evento pode ser acompanhado pelo Youtube da Caixa (clique aqui).