Em fala de Natal, Lula cita desafios, mas diz que Brasil tem economia forte

O presidente Lula (PT) fez um pronunciamento de Natal na noite desta segunda-feira (23) em rede nacional, em que destacou harmonia entre os Poderes e os entes federativos.

O que aconteceu

Presidente falou em "desafios", mas disse que o Brasil tem "economia forte" e que "continua a crescer". "Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira".

Lula também agradeceu por orações e mensagens de carinho que recebeu quando foi internado para uma cirurgia de emergência neste mês. "Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo", disse ele, que teve alta no último dia 15.

Presidente citou a "colheita" de "frutos do trabalho" no próximo ano, expressão que usou no pronunciamento do ano passado. Em 2023, ele disse que o ano tinha sido de "plantar e reconstruir".

Mensagem é tradição de fim de ano do presidente. A gravação deste ano foi acompanhada pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, cotado para substituir Paulo Pimenta no comando da Secretaria de Comunicação da Presidência.

Pronunciamento de Lula acontece após turbulência econômica nas últimas semanas. O dólar dólar voltou a fechar em alta nesta segunda-feira: R$ 6,184, o segundo maior valor nominal já registrado da moeda —o recorde foi alcançado no dia 18 (R$ 6,267). O pacote de cortes de gastos do governo, aprovado no Congresso na última sexta (20) após ter sido desidratado, é visto pelo mercado financeiro como insuficiente.

Aprovação do governo se mantém estável, segundo Datafolha. Pesquisa divulgada na quarta (17) mostrou que Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação em dois anos de governo, pouca variação em relação à rodada anterior, de outubro. O patamar é semelhante ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na mesma altura do mandato.

Leia a íntegra do pronunciamento:

"Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa, com a sua família. Você que trabalha no campo, no comércio ou na indústria. Que faz a comida chegar nas nossas mesas. Que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas. Você estudante. Você que cuida da casa. Você empreendedor.

Todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão.

Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica a que fui submetido recentemente. Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo.

Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo. Um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos.

Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia.

Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira.

Fizemos muito, e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando. Semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio. E que a colheita seja cada vez mais generosa.

Feliz Natal e um 2025 cheio de prosperidade para a grande família brasileira."