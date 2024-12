Lula diz acompanhar com atenção desabamento de ponte entre TO e MA

Do UOL, no Rio

O presidente Lula (PT) prestou solidariedade aos parentes das vítimas do desabamento de uma ponte na divisa entre o Tocantins e o Maranhão.

O que aconteceu

Lula disse que acompanha com atenção os desdobramentos do desabamento. No X, o presidente prestou solidariedade aos familiares das vítimas e afirmou que o governo federal vai auxiliar no resgate e na apuração sobre o ocorrido.

Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, entre os estados do Tocantins e Maranhão. O ministro @RenanFilho_ está no local com os governadores do Maranhão, @carlosbrandaoma, e do Tocantins, @WanderleiTO, e autoridades? -- Lula (@LulaOficial) December 23, 2024

Ministro dos Transportes foi ao Maranhão. Renan Filho (MDB) embarcou nesta manhã para Imperatriz do Maranhão para vistoriar a ponte.

A ponte desabou deixando duas pessoas mortas e 12 desaparecidas. Os mortos são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. Entre os 12 desaparecidos, há duas crianças e dez adultos.

Três carretas, três motos e dois carros de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.