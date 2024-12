Louis Dreyfus assina acordo para compra de negócio de ingredientes da Basf

São Paulo, 23 - A Louis Dreyfus Company (LDC) e a Basf anunciaram nesta segunda-feira, 23, que assinaram um acordo vinculativo para a aquisição do negócio de ingredientes de desempenho para alimentos e saúde da Basf pela LDC. A venda inclui, ainda, um local de produção e um centro de pesquisa e desenvolvimento de última geração em Illertissen, na Alemanha, além de três laboratórios de aplicação fora da Alemanha, disseram em nota. Como parte do acordo, cerca de 300 funcionários devem ser transferidos de uma empresa para a outra, a partir do fechamento da transação. Não foram divulgados valores e o negócio está sujeito a aprovações de órgãos regulatórios.Segundo o CEO da Louis Dreyfus, Michael Gelchie, em nota, o negócio representa uma "oportunidade para acelerar a participação da LDC no mercado de ingredientes à base de plantas". Com a aquisição, a companhia "visa aproveitar suas forças existentes em óleos e gorduras, glicerina e lecitina, assim como suas cadeias de suprimentos globais, para reforçar sua posição global em ingredientes nutricionais e funcionais", de acordo com o comunicado. O negócio de Food and Health Performance Ingredients da Basf produz, entre outras coisas, ingredientes vegetais para alimentos e emulsificantes.Já a Basf destacou, em comunicado, que o portfólio de ingredientes de desempenho para alimentos e saúde desempenha um papel vital no tratamento de tendências crescentes na nutrição humana. Contudo, o negócio apresenta "sinergias limitadas" com as operações da empresa, deixando de ser uma área estratégica, disse. "A venda desse negócio para a LDC apoia a nossa otimização estratégica do portfólio e permitirá que nos concentremos nas nossas áreas principais de Nutrição & Saúde", afirmou o responsável pela divisão de saúde e nutrição, Michael Heinz, acrescentando que a LDC poderá oferecer aos funcionários e ao portfólio uma "perspectiva promissora".