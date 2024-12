Livro "Dentes de Crocodilo" traz ficção, história e música em trama envolvendo Brasil e França

"Dentes de Crocodilo", terceiro livro do escritor e jornalista Maurício Torres Assumpção, é uma obra que entrelaça ficção contemporânea e literatura histórica, conduzindo o leitor por uma narrativa repleta de mistério, tragédia e música. Ambientado entre o Brasil e a França, o romance, publicado pela editora Leya, é inspirado em pesquisas realizadas pelo autor e resgata figuras históricas importantes, como o compositor Heitor Villa-Lobos e a cantora lírica Elsie Houston.

Segundo Maurício, o ponto de partida para o livro veio de sua extensa pesquisa sobre a comunidade brasileira em Paris, realizada para sua primeira obra, "A História do Brasil nas Ruas de Paris", que deu origem ao podcast de mesmo nome publicado pela RFI Brasil.

Outra parte da investigação, relacionada aos barões do café, resultou na segunda obra do escritor carioca, o romance Cafeína, lançado em 2020. O material coletado era tão rico que ele decidiu também aproveitar para seu mais recente trabalho.

"Quando escrevi Dentes de Crocodilo, ainda aproveitei muito dessa pesquisa, usando agora a vida do Villa-Lobos e da cantora lírica Elsie Houston", explica o autor. No entanto, desta vez, Maurício optou por criar um romance, inserindo dois personagens contemporâneos que conectam o presente ao passado e dois países, a França e o Brasil.

A trama é narrada por Fernando, que retraça uma amizade de mais de 40 anos com Wagner Krause, um professor brasileiro especializado em Villa-Lobos. "Queria criar um personagem para contar a história do outro. Isso também me permitiu explorar a amizade entre dois homens que se conhecem desde a infância e se reencontram em Paris na maturidade", revela Maurício. Esse reencontro marca o início de uma jornada que mistura pesquisa acadêmica, paixão e tragédia.

Wagner Krause é apresentado como um professor de cultura brasileira no King's College, na Inglaterra, que viaja à Sorbonne para ministrar palestras sobre Villa-Lobos. Durante sua estadia em Paris, ele se apaixona por uma misteriosa mulher, desencadeando os eventos dramáticos do livro. "Essa paixão é o começo da grande tragédia da história", adianta o autor.

Além da ficção, o livro destaca o papel da música brasileira e resgata a trajetória de Villa-Lobos e também de outra figura histórica importante, mas pouco conhecida do grande público, Elsie Houston.

"A parte da pesquisa do Villa-Lobos já estava feita e foi incluída no livro A História do Brasil nas Ruas de Paris. Mas também descobri a existência da Elsie, que foi uma cantora lírica muito importante nos anos 1920", conta Maurício.

O autor destaca a relevância de Elsie, não apenas como cantora, mas também como acadêmica. "Ela chegou a dar palestras na Sorbonne e escreveu um livro sobre música brasileira, publicado nos anos 1930. Eu queria redescobrir e revalorizar a Elsie Houston para que as pessoas a descobrissem e se interessem por sua história", diz.

Maurício também aponta que Elsie Houston foi contemporânea, mas acabou "apagada" pelo brilho de Carmen Miranda. As duas dominaram os palcos da época com estilos semelhantes, mas trajetórias muito diferentes. "A Elsie não teve tanto espaço, mas foi muito importante. Ela não tinha só o lado do espetáculo, tinha o lado cultural também", afirma.

Na entrevista, Maurício Torres Assumpção comentou a evolução de sua escrita, que começou com um livro de reportagem até a passagem para a ficção com "Dentes de Crocodilo". "Meu primeiro livro foi 100% jornalístico. O segundo livro aproveita a pesquisa do primeiro, mas já faz ficção histórica e esse terceiro livro já é uma ficção contemporânea com elementos históricos, jornalísticos. Eu diria que existe um processo gradual de afastamento do jornalismo rumo à ficção total. Esse é o meu objetivo de ser um autor contemporâneo escrevendo só ficção", conclui