Israel diz ter interceptado um 'projétil' disparado do Iêmen

O exército israelense anunciou ter interceptado, nesta terça-feira (noite de segunda, 23, em Brasília), um "projétil" lançado do Iêmen antes de passar por seu espaço aéreo, embora as sirenes tenham soado preventivamente no centro e no sul do país.

"Um projétil, lançado do Iêmen, foi interceptado apesar de penetrar em território israelense", declarou o exército pelo Telegram, assegurado que as sirenes aéreas "soaram pela possibilidade da queda de escombros durante a interceptação".

A organização Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha, não reportou feridos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta segunda, ter ordenado ao exército "destruir as infraestruturas" dos rebeldes huthis do Iêmen, que lançaram vários mísseis contra Israel nos últimos dias, deixando 16 feridos entre a noite de sexta e sábado em Tel Aviv.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, iniciada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em solo israelense em 7 de outubro de 2023, os huthis, apoiados pelo Irã, lançaram vários ataques contra Israel, que respondeu com bombardeios.

