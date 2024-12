Índice europeu STOXX 600 sobe com impulso da Novo Nordisk no início da semana de Natal

Por Ankika Biswas

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 fechou em leve alta no início de uma semana reduzida por feriado, com a alta nas ações da Novo Nordisk impulsionando o setor de saúde e limitando as perdas no índice.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, depois de registrar a maior queda semanal em mais de três meses na semana passada. Os volumes de negociação foram relativamente baixos antes do feriado de Natal.

Liderando as quedas setoriais, o setor de viagens e lazer caiu 2%, afetada por uma queda de 10,1% na empresa sueca de jogos online Evolution.

No entanto, as ações da Novo Nordisk saltaram 5,7%, ajudando na alta de 1,4% do subíndice do setor de saúde.

Na sexta-feira, os resultados decepcionantes da farmacêutica para o medicamento experimental contra a obesidade CagriSema eliminaram até 125 bilhões de dólares de seu valor de mercado, uma queda de quase 21%. Separadamente, a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos aprovou o medicamento para distúrbios hemorrágicos Alhemo, da Novo Nordisk.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,22%, a 8.102,72 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,18%, a 19.848,77 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,03%, a 7.272,32 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,08%, a 33.739,90 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,28%, a 11.435,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,46%, a 6.305,83 pontos.

(Reportagem de Ankika Biswas e Shashwat Chauhan em Bengaluru)