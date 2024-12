Importação de criptoativos no ano até novembro sobe 47,7%, diz chefe-adjunto do BC

O chefe-adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse nesta segunda-feira, 23, que as importações líquidas de criptoativos pelo Brasil cresceram 47,7% de janeiro a novembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Em termos nominais, somaram US$ 15,3 bilhões, contra US$ 10,4 bilhões no ano passado. Exclusivamente em novembro, as importações líquidas de criptoativos somaram US$ 1,2 bilhão, 7,2% a menos do que no mesmo período de 2023.