Gramado retoma programação do Natal Luz após queda de avião

Gramado voltou atrás e retomou a programação do Natal Luz após queda de avião que matou dez tripulantes e deixou outras 17 pessoas feridas em solo na Serra Gaúcha. O acidente ocorreu na manhã deste domingo.

O que aconteceu

Prefeitura de Gramado havia suspendido as festividades em solidariedade às vítimas do acidente aéreo. Mas disse ter retomado a programação nesta segunda-feira, um dia após a tragédia. A programação é uma das mais tradicionais do Natal na Serra Gaúcha, atraindo turistas de todo o país.

Força-tarefa concluiu buscas por corpos e destroços da aeronave. Exames de DNA em corpos das vítimas já foram levados para Porto Alegre. Contudo, ainda não há previsão da liberação dos cadáveres. O acidente matou o empresário Luiz Cláudio Galeazzi e os outros nove tripulantes do voo. Entre eles, sua esposa, três filhos, cunhada e sogra.

Sobreviventes estão sob cuidado médico. Outras 17 pessoas ficaram feridas ao serem atingidas em solo. Duas delas estão em estado grave devido às queimaduras e recebem cuidados intensivos em hospitais de Porto Alegre, capital gaúcha.

Bombeiros avaliam risco estrutural em edificações atingidas. Uma pousada atingida pelos destroços corre risco de desabar. Há rachadura do teto ao chão e a estrutura está comprometida. Hóspedes e funcionários foram retirados do local logo após o acidente. Moradores do entorno também foram retirados do local. Mas não há risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros.