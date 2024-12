Febre de Lassa mata 190 pessoas este ano na Nigéria

Por Isaac Anyaogu

LAGOS (Reuters) - A Nigéria lançou um centro de resposta de emergência após registrar 190 mortes por febre de Lassa, uma doença hemorrágica viral, informou a agência de controle de doenças do país nesta segunda-feira.

A doença, transmitida principalmente aos seres humanos por meio do contato com alimentos ou utensílios domésticos contaminados com urina ou excrementos de roedores, infectou 1.154 pessoas em seis Estados nigerianos.

Jide Idris, chefe do Centro Nigeriano de Controle de Doenças (NCDC), disse que a avaliação de risco da agência classificou-a como alta, o que levou à ativação do Centro de Operações de Emergência para gerenciar o surto.

"Embora a doença ocorra durante todo o ano, o pico de transmissão normalmente acontece entre outubro e maio, coincidindo com a estação seca, quando a exposição humana a roedores aumenta", disse ele a jornalistas.

Os sintomas do vírus - que também pode ser transmitido entre pessoas por meio de fluidos corporais dos infectados - incluem febre e dores de cabeça. Nos casos mais graves a doença pode causar a morte do paciente.

A Organização Mundial da Saúde classifica a febre de Lassa como uma doença prioritária devido ao seu potencial epidêmico e à falta de vacinas aprovadas.