Extrema direita da Alemanha pede 'fechamento de fronteiras' e inflama debate sobre migrantes durante protesto

O partido de extrema-direita alemã Alternativa para a Alemanha (AfD) organizou uma manifestação em Magdeburg, nesta segunda-feira (23), "em memória" das vítimas do ataque de carro que reacendeu o debate sobre segurança e imigração no país.

Ao mesmo tempo, o movimento "Gib Hass keine Chance" ("Não dê uma chance ao ódio") se reuniu nas proximidades do local da carnificina que deixou cinco pessoas mortas, incluindo um menino de 9 anos, e mais de 200 feridos nessa cidade próxima a Berlim.

"O terror chegou à nossa cidade", disse Jan Wenzel Schmidt, líder do partido de extrema direita AfD na região de Saxônia-Anhalt, diante de várias centenas de pessoas.

Ele condenou o "monstruoso fracasso político" que levou ao ataque, no qual o suspeito era um refugiado saudita.

"Devemos fechar as fronteiras (...), não podemos mais receber loucos de todo o mundo", acrescentou, falando a ativistas do partido anti-imigração.

A copresidente do partido, Alice Weidel, pediu "mudanças para que possamos finalmente viver em segurança novamente", enquanto a multidão cantava "deportação, deportação, deportação!"

Seu partido, que é hostil aos migrantes, antissistema e pró-Rússia, é creditado com cerca de 20% das intenções de voto nas pesquisas, atrás dos conservadores (32%) e à frente do partido de centro-esquerda de Olaf Scholz (15%). Mas nenhum partido quer cooperar com o AfD.

Por sua vez, a iniciativa anti-AfD disse estar "chocada e irritada com o fato de as pessoas quererem explorar esse ato cruel para seus próprios fins políticos" e pediu "tolerância e humanidade".

Scholz sob pressão

Sob pressão, o governo de Olaf Scholz prometeu no domingo uma investigação rápida e meticulosa para esclarecer quaisquer erros cometidos pelas autoridades na prevenção do ataque.

A Arábia Saudita pediu a Berlim que extraditasse o saudita Taleb Jawad al-Abdulmohsen, de 50 anos, depois de advertir em várias ocasiões que ele "poderia ser perigoso", disse uma fonte próxima ao governo de Riad nesta segunda-feira.

O psiquiatra saudita, que vivia na Alemanha desde 2006, tinha status de refugiado.

Em suas inúmeras postagens nas redes sociais, ele expressou opiniões hostis ao Islã, sua raiva contra as autoridades de imigração alemãs e seu apoio a teorias da conspiração de extrema direita sobre a "islamização" da Europa.

Problemas psicológicos

De acordo com o jornal local Mitteldeutsche Zeitung, seus colegas duvidavam de sua competência e o apelidaram de "Doutor Google", porque ele consultava regularmente a internet antes de fazer um diagnóstico. O diário Die Welt afirmou que ele havia sido tratado de um distúrbio mental.

"Uma coisa é certa: haverá um 'antes' e um 'depois' nessa campanha eleitoral", disse o popular jornal Bild.

A Associação Alemã de Polícia Criminal (BDK) alertou na segunda-feira contra "acusações prematuras ou mesmo a manipulação política dos eventos", especialmente em um momento em que a condição de algumas das vítimas continua muito grave.

As autoridades da cidade também estão sendo criticadas, com alguns criticando-as pela falta de segurança. O suposto criminoso conseguiu usar uma estrada de acesso sem segurança para o mercado de Natal e, em seguida, avançou sobre a multidão em um potente BMW alugado.

A prefeitura de Magdeburg se defendeu explicando que essa abertura era reservada para ambulâncias ou bombeiros em caso de emergência.

No entanto, a segurança nos mercados de Natal foi consideravelmente reforçada, principalmente com a instalação de pilaretes de concreto em suas entradas, após um ato semelhante em um mercado de Natal de Berlim há oito anos, que matou 13 pessoas.

A Alemanha também reforçou sua política de segurança este ano, principalmente por meio de controles mais rígidos sobre o porte de armas, após vários ataques mortais com facas, um dos quais deixou três pessoas mortas e oito feridas em um festival de verão em Solingen (oeste).

"O conceito de segurança é tão forte quanto seu elo mais fraco", disse o especialista em contraterrorismo Peter Neumann ao semanário Der Spiegel. "Se um ponto de entrada não for protegido, todos os outros pilares de concreto serão inúteis".

