Encomendas de bens duráveis nos EUA caem 1,1% em novembro ante outubro; previsão -0,3%

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos caíram, 1,1% em novembro Ane outubro, a US$ 285,1 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio do país nesta segunda-feira, 23. O resultado veio abaixo do esperado, uma vez que analistas consultados pela FactSet previam queda de 0,3% nas encomendas do período.

Excluindo-se o setor de transportes, as encomendas de bens duráveis recuaram 0,1% na comparação mensal de outubro. Já sem a categoria de defesa, as encomendas diminuíram 0,3%.

A divulgação do dado, inicialmente prevista para o dia 24, foi antecipada para esta segunda em virtude da ordem executiva do presidente dos EUA, Joe Biden, que suspendeu as atividades governamentais em 24 de dezembro.