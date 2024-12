Ela divide opiniões no Natal: 5 razões para você dizer sim para a uva-passa

A uva-passa, muito lembrada na época do Natal e Ano Novo e motivo de discórdia em muitas refeições, é uma excelente fonte de nutrientes e um ótimo alimento para ser consumido o ano todo.

Embora seja adocicada, ela não contém mais açúcar do que a uva in natura. O que acontece é que o açúcar da fruta, chamado de frutose, apenas se concentra, pois ela perde água no processo de secagem.

Mesmo assim, a passa mantém grande parte dos nutrientes encontrados na fruta fresca, e fornece diversos benefícios ao nosso organismo.

Confira cinco de seus benefícios para a saúde:

1. Previne contra doenças cardiovasculares

Acontece por conta de um composto bioativo chamado resveratrol, presente na casca da uva - sobretudo no tipo roxo.

"É um componente que auxilia muito para o bom funcionamento do sistema cardiovascular", explica a nutricionista esportiva Priscila Raso.

Ela ressalta que seus benefícios estão presentes não apenas na uva-passa, mas também na versão in natura e no suco.

2. Previne contra câncer

Este é outro benefício do resveratrol. "Existem estudos mostrando que o consumo diário de fontes deste composto pode auxiliar na redução do risco de câncer", diz a nutricionista Nayara Massunaga, do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF).

Isto porque ele age como antioxidante, prevenindo contra o envelhecimento e o mau funcionamento das células de nosso organismo.

3. Previne contra doenças neurológicas

Aqui, a culpa também é do resveratrol. "Há evidências de que este composto bioativo possa reduzir o risco de problemas neurodegenerativos, como doença de Alzheimer", continua Nayara.

4. Sacia e reduz o risco de obesidade

O resveratrol também pode diminuir o risco de alterações metabólicas, prevenindo assim doenças como a obesidade. Além disso, as fibras presentes na uva-passa saciam e auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, o que previne o sobrepeso.

Contudo, é preciso ficar atento para não priorizar apenas as fibras das frutas secas.

"É importante levar em consideração as fibras das folhas, das leguminosas, dos próprios legumes e das frutas in natura", ressalta Priscila.

5. É fonte de vitaminas do complexo B

Apesar de passar por um pequeno processo industrial, a uva-passa continua sendo uma boa fonte de nutrientes para o organismo. "Algumas vitaminas acabam se perdendo durante esse procedimento, mas, ainda sim, é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, por exemplo", afirma Priscila.

As vitaminas do complexo B atuam na conversão dos carboidratos e gorduras em energia, na síntese de novas proteínas, no apoio ao sistema imunológico e digestivo e na manutenção da saúde dos sistemas neurológico e muscular, entre outros.

Segundo Nayara, a dosagem diária de uva-passa é variável, sendo necessária avaliação das características individuais para que seja benéfico, seguro e sinérgico a uma alimentação saudável. De acordo com Priscila, o consumo diário não deveria ultrapassar quatro colheres de sopa.

*Com informações de reportagem publicada em 21/12/2017