Dólar abre em alta ante real acompanhando avanço no exterior

SÃO PAULO (Reuters) - Após ceder nas duas sessões anteriores, o dólar abriu a segunda-feira em alta ante o real, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana no exterior, em um início de semana com agenda relativamente esvaziada e com tendência de menor liquidez antes do Natal.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,71%, a 6,1144 reais na venda. Na B3, o dólar para janeiro -- atualmente o mais líquido no mercado brasileiro – avançava 0,30%, aos 6,1185 reais.

Na sexta-feira o dólar à vista fechou em baixa de 0,87%, cotado a 6,0710 reais. Ainda assim, no acumulado da semana passada, marcada por forte volatilidade nos mercados, a divisa subiu 0,69%, em meio à desconfiança dos investidores na política fiscal do governo.

O Banco Central fará nesta segunda leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025. Ao contrário de sessões anteriores, a autarquia não anunciou nenhuma operação extra.

(Por Fabrício de Castro)