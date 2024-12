Dois ex-primeiros-ministros nomeados no novo governo francês

Dois ex-primeiros-ministros franceses, Elisabeth Borne e Manuel Valls, foram nomeados nesta segunda-feira (23) como ministros da Educação e de Ultramar, respectivamente, no gabinete do novo chefe de governo centrista François Bayrou.

Borne, que foi primeira-ministra até janeiro, fará parte do quarto governo nomeado pelo presidente Emmanuel Macron desde o início de seu segundo mandato em 2022, em um país difícil de governar após as eleições legislativas antecipadas em julho.

Valls, que foi primeiro-ministro de 2014 a 2016 sob o comando do presidente socialista François Hollande, desde então está afastado de funções governamentais na França, embora, como também tem nacionalidade espanhola, tenha tentado, sem sucesso, em 2019, ser eleito prefeito de Barcelona.

Em sua nova função como Ministro da França Ultramarina, ele será responsável por temas de alto risco, como os da Mayotte, uma ilha do Oceano Índico devastada por um ciclone este mês, e da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, que este ano foi palco de violentos confrontos com movimentos de independência.

