Dívida externa bruta é estimada em US$ 361,860 bilhões em novembro

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 361,860 bilhões em novembro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira. A dívida externa era de US$ 372,482 bilhões em outubro, segundo a estimativa.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 265,322 bilhões em novembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 96,538 bilhões.

Taxa de rolagem de empréstimos

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 83% em novembro, informou o Banco Central. Em novembro de 2023, ela era de 153%. Quando abaixo de 100%, a taxa demonstra que as captações de valores foram insuficientes para rolar os compromissos das empresas no período.

A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 57%, contra 32% no mesmo mês de 2023. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 104%, contra 171% em novembro do ano passado.

De janeiro a novembro de 2024, a taxa de rolagem total ficou em 107%. A taxa dos títulos de longo prazo foi de 139% e a dos empréstimos diretos, de 101%.