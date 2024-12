Confiança do consumidor dos EUA se deteriora em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos EUA enfraqueceu inesperadamente em dezembro, à medida que a euforia pós-eleição presidencial diminuiu e surgiram preocupações sobre as condições futuras dos negócios.

O Conference Board informou nesta segunda-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 104,7 neste mês, de 112,8 revisados para cima em novembro. Economistas pesquisados pela Reuters previam que o índice subiria para 113,3, a partir dos 111,7 relatados anteriormente.

"As visões dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho continuaram a melhorar, consistentes com os dados recentes de empregos e desemprego, mas sua avaliação das condições de negócios enfraqueceu", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

