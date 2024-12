Conab: chuva em dezembro favoreceu plantio e desenvolvimento da safra verão

São Paulo, 23/12 - Bons volumes de chuva em todo o País na primeira quinzena de dezembro favoreceram a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de primeira safra, segundo o Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Grupo de Monitoramento Global da Agricultura (Glam)."Os gráficos de evolução do índice de vegetação dos principais estados produtores de grãos indicam condições gerais favoráveis de desenvolvimento. Apesar do atraso na semeadura, o índice da safra atual está evoluindo próximo ou acima dos ciclos anteriores", destaca o boletim."Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná, o índice de vegetação da safra atual superou o valor mais alto do índice das safras passadas, em função da condição das lavouras e do menor escalonamento do plantio."Ainda conforme a Conab, o plantio de arroz na região Sul está praticamente encerrado. O milho primeira safra tem bom desenvolvendo em quase todo o País e a semeadura da soja recuperou o atraso inicial, com colheita próxima."Apenas no semiárido do Nordeste e em partes do Matopiba as chuvas foram escassas ou irregulares. Isso impactou as lavouras de soja e milho primeira safra nas regiões nas quais foram registradas essa condição climática adversa", disse a estatal no boletim.