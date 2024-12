Sérum antimanchas da Eucerin é bom? Nós testamos e dizemos se vale a pena

Eu tenho verdadeira obsessão por cosméticos faciais antimanchas e, volta e meia, estou procurando algum produto novo para testar. Após algumas pesquisas, me rendi às mais de 6.000 avaliações positivas na Amazon a respeito do Eucerin Anti-Pigment Dual Sérum Facial.

Com a promessa de reduzir a hiperpigmentação em até 75% com resultados visíveis a partir de duas semanas, o produto deve ser usado duas vezes por dia (de manhã e à noite). Segui direitinho a recomendação durante um mês e agora conto aqui tudo o que achei. Spoiler: não é à toa que ele também levou o selo de "Queridinhos do Ano" na plataforma Beleza na Web, viu?

O que eu gostei?

Componentes potentes. O Eucerin Anti-Pigment Dual Sérum Facial é um creme de dupla ação que traz em sua fórmula o Thiamidol, ativo patenteado pela marca, e o ácido hialurônico, ingredientes que atuam na redução da hiperpigmentação da pele e previnem o reaparecimento das manchas. O Thiamidol não causa ardor nem sensação de "pinicamento".

Textura. Por ser um sérum, ele tem uma consistência mais leve, fluida e não oleosa. Isso faz com que o produto seja absorvido de forma mais rápida pela pele, ou seja, tem secagem rápida.

Fácil de usar. O frasco tem dois compartimentos. Para liberar o sérum, basta pressionar o meio da parte superior do dispensador para garantir a liberação da mesma quantidade de ambos os compartimentos. Basta um único pump para aplicar no rosto, pois o produto tem excelente espalhabilidade.

A textura do creme: a pele absorve rápido Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

O que mudou para mim?

Clareamento das manchas. Sim, eu notei que as manchinhas do meu rosto ficaram sutilmente mais claras. Até mesmo uma mais resistente ficou menos "exibida". Minha pele ficou com uma tonalidade mais uniforme após um mês de uso do produto.

Viço. Por esse "plus" eu não esperava. Testei o sérum nas semanas derradeiras de 2024, consumida pelo típico esgotamento físico e mental de fim de ano, mas com a pele sedosa, luminosa e radiante graças ao produto.

Funcionalidade. Como contém ácido hialurônico na composição, o sérum também ajuda a preencher rugas e linhas finas. Por esse motivo, dispensei o uso do meu creme noturno habitual.

O tamanho do pote facilita o transporte para viagens Imagem: Heloísa Noronha/ UOL

Pontos de atenção

Uso de protetor solar é obrigatório. Embora seja um ingrediente mais suave e menos irritante em comparação a outros agentes clareadores que inibem a produção de melanina, o Thiamidol não dispensa o protetor solar após a aplicação na parte da manhã. Conforme o fabricante, o ideal é usar FPS 30 ou acima.

Paciência. É importante reforçar que cada pele reage de um jeito a dermocosméticos e que a aparência da pele melhora continuamente com o uso regular. Eu notei uma certa diferença, mas, de acordo com pesquisas conduzidas pela marca, os resultados são mais expressivos a partir de 12 semanas,

Custo-benefício. Não se trata de um produto com preço acessível, como é de praxe entre dermocosméticos de alta qualidade, mas, seguramente, vale o investimento.

Para quem esse produto é indicado

O Eucerin Anti-Pigment Dual Sérum Facial costuma ser recomendado por dermatologistas para tratar e combater manchas faciais e é indicado para os tipos de pele —afinal de contas, é suave e tem textura leve. O ácido hialurônico presente na fórmula ajuda a combater rugas e linhas finas e pode ser uma boa alternativa para quem deseja melhorar a qualidade global da pele.

