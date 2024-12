'Capital mundial do jogo': Xi Jinping celebra 25 anos da devolução de Macau à China

Com o fim dos 442 anos de domínio português, a fortuna de Macau floresceu junto com o forte crescimento econômico da China. Trata-se do único lugar onde o jogo é permitido e há muito tempo ultrapassou Las Vegas como a capital mundial dos cassinos em termos de receita, impulsionada pelos gastos dos turistas chineses. O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu na sexta-feira (20) as comemorações do 25º aniversário da devolução da ex-colônia portuguesa à China, que é conhecida como a "capital mundial do jogo e dos cassinos".

Com uma população de 687.000 habitantes, Macau recebeu 29 milhões de visitantes nos primeiros dez meses deste ano.

Seu PIB cresceu de US$ 6,4 bilhões em 1999 para mais de US$ 47 bilhões no ano passado e sua população é a mais rica por habitante na China.

Mas, em novembro, os impostos relacionados ao jogo ainda representavam 81% da receita do governo e os especialistas acreditam que Macau ainda está longe de se tornar menos dependente de seus cassinos.

A pedido de Pequim, as autoridades de Macau estão agora buscando incentivar o desenvolvimento de serviços financeiros, novas tecnologias e a medicina chinesa como novos motores de desenvolvimento.

Macau é apresentada por Pequim como um exemplo perfeito de sua política "Um país, dois sistemas", que permitiu que Macau e a vizinha Hong Kong mantivessem certa autonomia e liberdades impossíveis no restante da China.

Quando esse ex-porto comercial português retornou ao domínio chinês em 20 de dezembro de 1999, Pequim prometeu que seu "sistema capitalista e modo de vida permaneceriam inalterados por 50 anos".

"As extraordinárias conquistas de Macau desde seu retorno à pátria são uma prova para o mundo de que 'Um país, dois sistemas' tem vantagens claras e forte vitalidade", disse Xi em um discurso.

Mas ele também pediu que a cidade "melhore seu planejamento de desenvolvimento industrial e aumente o apoio político e o investimento financeiro para cultivar novas indústrias competitivas internacionalmente".

As comemorações de sexta-feira começaram com uma cerimônia de hasteamento da bandeira na Praça Lotus e continuaram com a posse de Sam Hou-fai como o novo dirigente da cidade.

Chefe de Justiça da mais alta corte de Macau desde 1999, ele não tem experiência em negócios. Ele foi eleito em outubro com 99% dos votos do comitê encarregado.

Com 62 anos de idade e natural da cidade vizinha de Zhongshan, Sam Hou-fai é o quarto líder de Macau desde a transferência de soberania e o único a ter nascido na China continental - e não em Macau.

