Calendário do PIS 2025 já foi definido pelo governo; veja quando será pago

A Caixa Econômica Federal começará os pagamentos do abono salarial em 2025 a partir do dia 17 de fevereiro. O calendário foi definido na última quarta-feira (18), em reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). O valor do abono ainda não foi definido.

O que aconteceu

Os depósitos serão disponibilizados conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O primeiro lote de pagamentos, no dia 17 de fevereiro, beneficiará trabalhadores nascidos em janeiro.

Pelas regras vigentes hoje, o abono de 2025 deverá ser pago para quem trabalhou formalmente, no setor privado e público, por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Para ter direito, é exigido que o beneficiário esteja inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que seus dados tenham sido inseridos pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de trabalho de cada beneficiário no ano-base. O cálculo é feito com base no valor do salário-mínimo no momento do pagamento. Para 2025, este valor ainda não foi definido.

A partir de 5 de fevereiro de 2025, os trabalhadores poderão verificar se têm direito ao benefício. As consultas poderão ser realizadas por meio da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, da Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158, ligação gratuita), ou diretamente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa, o valor será depositado diretamente. Para correntistas do Banco do Brasil, o pagamento será priorizado via crédito em conta, PIX, transferência TED ou presencialmente nas agências. Os demais trabalhadores receberão o benefício por meio da Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa.

De acordo com o governo federal, cerca de 25,8 milhões de pessoas devem ser contempladas. O montante total deverá totalizar R$ 30,7 bilhões em repasses.

Em 2024, foram disponibilizados R$ 27 bilhões para o pagamento do abono. Deste montante, R$ 218,9 milhões ainda não foram sacados. Por isso, 239.142 trabalhadores têm até 27 de dezembro deste ano para retirar o valor.

Calendário do abono salarial PIS/Pasep 2025