Ações da China fecham sem direção comum ganhos de bancos

HONG KONG (Reuters) - As ações da China terminaram mistas nesta segunda-feira, após duas semanas de queda, impulsionadas por ações de bancos e de energia já que os dividendos ganharam preferência em meio à queda dos rendimentos dos títulos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,15%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,82%.

O subíndice do setor bancário teve alta de 1,7% e o setor de energia saltou 0,7%, liderando os ganhos onshore.

O Industrial And Commercial Bank Of China saltou 2,6%, atingindo novo pico desde 2018, enquanto o Bank of China aumentou 1,9%.

"A especulação do mercado em torno de medidas chegou ao fim com todas as reuniões importantes de dezembro concluídas", disseram analistas da Citic Securities em uma nota nesta segunda-feira.

As ações do setor bancário continuam sendo o setor preferido dos alocadores de ativos em renminbi, com altos dividendos e baixa volatilidade, e deve haver uma maior alocação por parte dos fundos de seguro no final do ano, acrescentaram.. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,19%, a 39.161 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,82%, a 19.883 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,50%, a 3.351 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,15%, a 3.933 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,57%, a 2.442 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,64%, a 23.104 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,87%, a 3.752 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 1,67%, a 8.201 pontos.