Acidentes deixam dezenas de mortos no Sul, Sudeste e Nordeste

Esta é a newsletter Pra Começar o Dia. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

A ponte que atravessa o rio Tocantins e liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) desabou ontem. Uma pessoa morreu, uma está ferida, e há dez desaparecidas. Segundo a PM de Tocantins, provavelmente cinco veículos estão submersos.

m vídeo postado no Instagram, o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa, disse que o rio tem uma profundidade de mais de 50 metros naquele trecho e que mergulhadores de Palmas auxiliavam nas buscas.

Os trabalhos de resgate, porém, foram suspensos à noite depois que os bombeiros souberam que um caminhão-tanque com ácido sulfúrico havia submergido, o que pode colocar a vida dos mergulhadores em risco.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que tinha 533 metros de comprimento, faz parte da rodovia BR-226, um dos trechos da Belém-Brasília.

Um avião particular com 10 pessoas, todas da mesma família, caiu ontem no centro de Gramado, o principal destino turístico do Rio Grande do Sul nesta época do ano. Todos a bordo morreram. O acidente também deixou 17 pessoas que estavam no solo feridas, duas em estado grave, com queimaduras.

Na queda, a aeronave atingiu o segundo andar de uma casa, uma loja de móveis, uma pousada, e provocou um incêndio. A prefeitura suspendeu a programação do Natal Luz, um dos eventos mais tradicionais da Serra Gaúcha.

A aeronave saiu da cidade vizinha Canela com destino a Jundiaí (SP), pilotada pelo empresário Luiz Claudio Galeazzi, sócio e CEO da Galeazzi & Associados e filho do ex-conselheiro do Pão de Açúcar Claudio Galeazzi.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. De acordo com o governador Eduardo Leite, por volta das 9h, momento da decolagem, as "condições climáticas não eram as melhores".

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que subiu para 41 o número de mortos no acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um automóvel na BR-116, em Teófilo Otoni, na madrugada de sábado. 39 deles estavam o ônibus, que partiu da rodoviária do Tietê, na cidade de São Paulo, para Elisio Medrado, na Bahia, na sexta-feira à noite com 45 ocupantes.

Foi o acidente com maior número de mortos em rodovias federais desde o início da série histórica da Polícia Rodoviária Federal, em 2007. Segundo a polícia, a hipótese mais forte para a causa do acidente é que uma placa de granito tenha caído da caçamba do caminhão e atingido o ônibus, em sentido contrário. O automóvel, com três pessoas, vinha atrás e bateu no ônibus.

A maior parte das pessoas morreu carbonizada pelo incêndio que se seguiu ao acidente. Segundo a polícia, o motorista do caminhão está com a CNH vencida e fugiu.

51% dos brasileiros acima de 16 anos dizem ter mais medo do que confiança na polícia. 46% afirmam o contrário. Os dados são de uma pesquisa Datafolha divulgada ontem.

Entre pretos, o índice de desconfiança na polícia chega a 59%, taxa semelhante à de 58% entre eleitores de Lula no segundo turno de 2022. Entre brancos e entre eleitores de Bolsonaro, o receio da polícia registra o mesmo índice: 45%.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O brasileiro João Fonseca conquistou ontem o Next Gen Finals e se tornou o terceiro tenista de 18 anos a vencer o torneio - repetindo o feito do italiano Jannik Sinner, número 1 do ranking da ATP, e do espanhol Carlos Alcaraz, número 3.O Next Gen Finals é disputado pelos oito melhores tenistas com até 20 anos da temporada.

João derrotou o americano Learner Tien, de 19 anos, por 3 sets a 1 (parciais 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2) na final, disputada em Jeddah, na Arábia Saudita. Antes disso, brasileiro venceu as três partidas da fase classificatória e bateu o francês Luca Van Assche, 20, na semifinal.