Acidente entre ônibus de banda e van deixa um morto e quatro feridos em SC

Um acidente entre uma van e um ônibus de uma banda deixou uma pessoa morta e três feridas na BR-470, na cidade de Curitibanos (SC). O caso ocorreu na madrugada de hoje (23).

O que aconteceu

Van bateu de frente com ônibus em rodovia. A Banda Rick Matheus e Grupo Pampa na Garupa tinha feito um show em Taió e ia para Itá, ambas em Santa Catarina. Segundo os membros do grupo, a van vinha no sentido contrário ao ônibus e invadiu a pista. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.

Motorista da van morreu preso em ferragens no local de acidente. O corpo de Felipe Gabriel Nora Klein, de 21 anos, foi levado à cidade de Campos Novos, em Santa Catarina, onde está sendo velado. A cerimônia de despedida e enterro serão realizadas amanhã (24).

Sete pessoas estavam no ônibus quando ocorreu o acidente. Quatro delas ficaram com ferimentos leves e tiveram de ser levadas ao hospital Hélio Anjos Ortiz, em Curitibanos (SC). O motorista, de 41 anos, ficou com o calcanhar quebrado, e três passageiros ficaram com lesões leves.

Apenas o vocalista da banda ainda não recebeu alta do hospital. Rick Matheus, de 26 anos, ficou com ferimentos no rosto e fraturas nas mãos, segundo sua filha. Ele passou por duas operações e está se recuperando.