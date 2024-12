Coronel: Condições meteorológicas não favoreciam a aviação naquele momento

As condições meteorológicas não favoreciam a aeronave no momento do acidente aéreo, que matou os dez tripulantes da aeronave, em Gramado (RS), avaliou o coronel Maurício Ferro, comandante do Corpo de Bombeiros, no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (23).

Nós, ao chegarmos no local do acidente, não tínhamos nem como visualizar a casa do outro lado da rua. Então, isso prejudica a navegação aérea. Mas o que vai mostrar as causas reais, e com maior precisão, é somente após a coleta das provas por parte da Polícia Civil e da Aeronáutica. O que podemos confirmar é que as condições meteorológicas não favoreciam a aviação naquele momento. Coronel Maurício Ferro, comandante do Corpo de Bombeiros

O avião pilotado pelo empresário Luiz Cláudio Galeazzi caiu na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). Na queda, a aeronave atingiu uma pousada da cidade turística e outros imóveis. Além dos dez tripulantes mortos, outras 17 pessoas também ficaram feridas —duas delas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente.

O Corpo de Bombeiros encerrou nesta segunda as buscas pelos restos mortais das vítimas. Os peritos agora irão analisar o material genético para confirmar a identidade das vítimas. Os motores do avião foram encontrados durante a madrugada em meio à fuselagem e devem ser encaminhados para o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Ao Canal UOL, o comandante também lembrou que o aeródromo de Canela —cidade de onde partiu o avião— não possui controlador de voo.

Por condições técnicas e até econômicas, não é um local que tenha grande movimento de aeronaves e que se justifique esse tipo de investimento até então. Agora, por conta da pandemia, pelo fechamento do [aeroporto] Salgado Filho, talvez seja algo para estudo.

Até porque a Serra Gaúcha concentra milhões de turistas ao longo do ano. Talvez, com fato de maior gravidade, isso possa ser [motivo de estudo para] implementação de um controlador de voo e equipamentos mais modernos e ter um controle ideal para a Serra Gaúcha . Coronel Maurício Ferro, comandante do Corpo de Bombeiros

Suspensão de Natal em Gramado

O acidente fez autoridades suspenderem o Natal Luz de Gramado. A programação é uma das mais tradicionais da Serra Gaúcha e atrai turistas de todo país. A decisão ocorreu pelo impacto na população devido ao acidente, segundo informou o governador Eduardo Leite (PSDB) em coletiva neste domingo.

Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra a explosão no momento da queda da aeronave. Outras imagens registraram o momento do embarque dos tripulantes do avião de pequeno porte. Eles pertenciam à família de Galeazzi e se deslocariam para Jundiaí (SP).

