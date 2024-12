Ação do IRB(Re) chega a subir mais de 2% após balanço mas perde fôlego

(Reuters) - As ações do IRB(Re) chegaram a subir mais de 2% nesta segunda-feira, após a resseguradora reportar lucro líquido total de 24,2 milhões de reais em outubro, mas perderam o fôlego, passando a trabalhar no território negativo.

No período, os prêmios emitidos alcançaram 481,9 milhões de reais, enquanto o índice de sinistralidade ficou em 78,2%, conforme os dados divulgados pela companhia na sexta-feira. No terceiro trimestre, a sinistralidade ficou em 67,9%.

O resultado de underwriting somou 700 mil reais, enquanto o resultado financeiro e patrimonial atingiu 65,6 milhões de reais.

Por volta de 10h15, as ações do IRB(Re) recuavam 1,12%, a 37,17 reais, após terem marcado 38,43 reais na máxima mais cedo (+2,23%).

(Por Paula Arend Laier)