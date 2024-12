8 alimentos para ter cabelos mais fortes e diminuir a queda dos fios

O que você consome diariamente pode dar mais força aos cabelos. Cada fio é composto por células que contêm uma proteína chamada queratina. E essas células precisam ser nutridas constantemente com minerais e vitaminas.

Veja abaixo oito alimentos nutritivos que podem tornar o cabelo mais saudável e brilhante.

Coloque no prato

1. Ovos: O alimento possui proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais como zinco, selênio e ferro. Juntos, esses nutrientes contribuem para o processo de formação capilar e multiplicação das células dos cabelos, deixando-os mais saudáveis. Comer alimentos ricos em proteína contribui para o crescimento do cabelo porque os folículos capilares são feitos principalmente desse nutriente.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

2. Leite: A bebida fornece vitaminas A, B1, B2, B6 e B12, zinco, magnésio, fósforo e potássio, além de proteínas para quem consome regularmente. Por isso, o leite pode evitar a queda dos fios devido as deficiências vitamínicas desses nutrientes. Além disso, o leite possui cálcio e a falta desse mineral deixa os fios mais quebradiços e finos.

Imagem: iStock

3. Espinafre: O espinafre possui grandes quantidades de ferro, um mineral importante para a formação do cabelo e para o transporte do oxigênio no sangue. Dessa forma, o oxigênio chega mais rapidamente às raízes capilares, o que torna os fios mais espessos e fortes. Isso porque o vegetal possui nutrientes benéficos como folato, ferro e vitaminas A e C. A vitamina A ajuda as glândulas da pele a produzir sebo que ajuda a hidratar o couro cabeludo e mantê-lo saudável.

Imagem: iStock

4. Peixes: Incluir os peixes na dieta ajuda a prevenir o aparecimento dos radicais livres e auxilia na formação de um novo cabelo. Além disso, os fios ficam mais saudáveis, fortes e crescem mais rapidamente devido à presença da vitamina B1, que melhora a circulação da região capilar. O alimento possui ainda proteína, ferro, vitamina B12, ômega 3, cálcio e fósforo que contribuem para acelerar o crescimento e dão mais oxigênio para o couro cabeludo. Consuma salmão, atum e sardinha para ter fios mais brilhantes e fortes.

Imagem: iStock

5. Batata-doce: Consumir batata-doce ajuda na saúde dos cabelos, pois ela fornece um carboidrato de qualidade e ainda estoques de vitamina C e de biotina, que é um micronutriente que participa da formação dos fios de cabelo. O alimento também possui vitamina A, que ajuda a manter a saúde do cabelo e a acelerar o crescimento.

Imagem: Getty Images

6. Feijão: Por ser rico em ferro, o feijão é um dos alimentos capazes de evitar a anemia e garantir cabelos mais saudáveis. A leguminosa também é uma excelente fonte de zinco, o que auxilia o crescimento do cabelo. Além disso, o feijão fornece aminoácidos essenciais para a formação dos fios.

Imagem: iStock

7. Carne vermelha: A carne vermelha possui altos níveis de aminoácidos e ferro. Esses nutrientes contribuem bastante para a saúde capilar. E por ter vitamina B, que atua como coadjuvante na formação de queratina, o alimento é uma excelente opção para manter os fios mais fortes. Mas a carne vermelha deve ser consumida com moderação: em excesso pode gerar radicais livres, o que prejudica a pele e os fios. E escolha os cortes mais magros sem gordura em excesso.

Imagem: Getty Images

8. Abacate: A fruta é uma excelente fonte de gordura boa para o organismo. Consumir abacate promove o crescimento do cabelo devido à presença de vitamina E. Essa vitamina protege algumas áreas da pele, como o couro cabeludo, do estresse oxidativo do organismo. Sendo assim, os fios ganham mais força e brilho.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Melhor evitar

Açúcar refinado: O açúcar em excesso pode prejudicar a saúde dos cabelos. Isso acontece porque o alimento libera altas doses de insulina que indiretamente influencia a liberação de outros hormônios que inibem a divisão de células da raiz capilar, o que contribui para o afinamento capilar.

O açúcar em excesso pode prejudicar a saúde dos cabelos. Isso acontece porque o alimento libera altas doses de insulina que indiretamente influencia a liberação de outros hormônios que inibem a divisão de células da raiz capilar, o que contribui para o afinamento capilar. Café: O consumo do café em excesso pode reduzir a absorção de cálcio e ferro pelo organismo, prejudicando a saúde dos fios. Por isso, consuma preferencialmente uma hora depois das refeições.

O consumo do café em excesso pode reduzir a absorção de cálcio e ferro pelo organismo, prejudicando a saúde dos fios. Por isso, consuma preferencialmente uma hora depois das refeições. Álcool: Consumir álcool pode acarretar diversas doenças. Também prejudica os fios, pois acelera o surgimento dos radicais livres e as pequenas inflamações no organismo. Por isso, fique longe das bebidas alcoólicas.

Consumir álcool pode acarretar diversas doenças. Também prejudica os fios, pois acelera o surgimento dos radicais livres e as pequenas inflamações no organismo. Por isso, fique longe das bebidas alcoólicas. Farinha branca: Alimentos ricos em amido, como pães brancos, massas e bolos podem ter efeitos semelhantes ao açúcar no organismo e impactar na saúde dos cabelos. O organismo fica com níveis de insulina aumentados, o que causa retração do folículo e, em alguns casos, a perda de cabelo.

Fontes: Dermatologistas Giselle Martins Pinto, Ana Célia Xavier e Kédima Nassif, também tricologista; e Victor Andrade Régis, nutrólogo.

*Com informações de reportagem publicada em 14/06/2019