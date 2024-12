Veja como ficou o local onde caiu avião em Gramado

Imagens aéreas divulgadas pelo governo do Rio Grande do Sul mostram o cenário de destruição na região da Avenida Central, em Gramado (RS) após um avião particular do empresário Luiz Cláudio Galeazzi cair em uma pousada da cidade nesta manhã, pouco tempo depois de decolar.

O que aconteceu

Acidente vitimou empresário e sua família que estava a bordo. Galeazzi estava pilotando a aeronave que levava outras 9 pessoas, incluindo sua esposa, dois filhos, a irmã, o concunhado, a sogra e mais duas crianças. Todos morreram na queda e, além disso, outras 17 pessoas foram afetadas com o acidente, sendo que duas ficaram em estado grave.

Acidente ocorreu em avenida que liga Gramado a Canela. Cidades estão entre os principais destinos turísticos da serra gaúcha.

Tragédia levou ao cancelamento da programação do "Natal Luz" de Gramado. Tradicional festividade da região da Serra Gaúcha atrai brasileiros do país inteiro com um movimento de turistas que estava contribuindo com a recuperação econômica da região.

Turismo no estado havia sido impactado com enchentes históricas em maio. Região sofreu com cancelamentos de reservas em hoteis e fechamento do aeroporto de Porto Alegre no meio do ano.

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu em Gramado. "O que sabemos é que aeronave decolou do aeroporto de Canela às 9h12 em condições climáticas que não eram as melhores", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O governador evitou apresentar alguma explicação para o acidente. Ele disse que isso caberá à análise técnica dos órgãos competentes. Ele afirmou ainda que a aeronave perdeu a sustentação poucos minutos após decolar.

Polícia Civil e Cenipa investigam causas do acidente. Autoridades vão conduzir investigações paralelas.