Um dos meus programas favoritos na televisão era o de venda de carros usados.

Os apresentadores visitavam lojas e concessionárias e mostravam oportunidades que despertavam meu interesse.

Tais programas também eram intercalados com ofertas feitas em feirões de carros usados - nesse caso, as negociações eram feitas diretamente com os proprietários.

Quando eu passei a trabalhar com automóveis usados, esse tipo de programa já não era tão forte e logo acabou nos canais abertos.

Com isso, passei a desdenhar dos feirões, acreditando que era perda de tempo procurar carros usados nesses locais.

Até que resolvi experimentar e levei o carro de um cliente para ser exposto em um evento do tipo.

Fiquei surpreso com o que vivenciei. Eu conto mais no vídeo desta semana.

