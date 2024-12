Trump indica ex-funcionário do Tesouro para comandar Conselho de Assessores Econômicos

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - O presidente eleito Donald Trump disse neste domingo que Stephen Miran, um assessor do Departamento do Tesouro em sua primeira administração, será o presidente do Conselho de Assessores Econômicos dos EUA.

O conselho assessora o presidente no tema política econômica e é composto por três membros, incluindo o presidente. O conselho auxilia na preparação de um relatório anual que fornece uma visão geral da economia do país, analisa políticas e programas federais e faz recomendações de política econômica.

No início deste ano, Miran e o economista Nouriel Roubini foram os autores de um estudo que disse que o Tesouro dos EUA no ano passado efetivamente forneceu estímulo econômico ao moderar as vendas de títulos de longo prazo.

O estudo deu eco a sugestões de legisladores republicanos de que o Tesouro teria aumentado deliberadamente a emissão de letras de curto prazo do Tesouro para dar à economia um "estímulo artificial" antes das eleições de novembro. O Tesouro negou qualquer estratégia desse tipo.

Miran, um estrategista sênior da Hudson Bay Capital, também argumentou que os temores sobre tarifas comerciais que Trump ameaçou impor após assumir o cargo no mês que vem são exagerados.

Especialistas em comércio e economia disseram que tais taxas aumentariam os preços e seriam na prática um novo imposto sobre os consumidores.

No mês passado, Trump escolheu Kevin Hassett, que foi um importante assessor econômico em seu primeiro mandato, para presidir o Conselho Econômico Nacional, que ajuda a definir a política econômica nacional e internacional.

