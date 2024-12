Trecho de ponte entre TO e MA desaba em rio e deixa uma pessoa morta

Um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabou neste domingo (22) sobre o Rio Tocantins.

O que aconteceu

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida, informou o Corpo de Bombeiros de Tocantins ao UOL. Bombeiros do Maranhão já estão no local e uma equipe de TO está a caminho.

O ferido foi levado a um hospital em Aguiarnópolis. Segundo os bombeiros de TO, o rio tem cerca de 30 metros de profundidade, e, com a correnteza e a chegada da noite, isso pode atrapalhar as buscas.

O vão central da ponte, de 533 metros de extensão, cedeu, informou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Toda a estrutura foi interditada.

Equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) estão a caminho do local. O órgão vai investigar as possíveis causas do incidente e tomar as medidas necessárias, segundo a nota divulgada pelo ministro.

Procurado pelo UOL, o Dnit informou rotas alternativas à ponte. No caso dos motoristas que saem de Tocantins, eles devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis (TO) a Luzinópolis (TO), chegar na BR-230 (TO) e seguir até o km 101, em São Bento (TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá (TO) e Imperatriz (MA).

Já para quem sai do Maranhão, é recomendado acessar a BR-226 no trecho de Estreito (MA) e seguir até Porto Franco (MA). De lá, o motorista deve seguir pela BR-010 (MA) até Imperatriz (MA).

O UOL tenta contato com a PRF para mais informações. Se houver resposta, o texto será atualizado.