Temporais deixam 5 mortos, 12 feridos e interdita rodovias no interior de SP

Cinco pessoas morreram e 12 ficaram feridas em inundações e deslizamentos causados pelas chuvas, entre a tarde de sábado e a madrugada deste domingo, 22, no interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, outras 69 pessoas ficaram desabrigadas. Duas rodovias estão interditadas pela queda de barreiras.

O deslizamento mais grave aconteceu no bairro Vila Real, em Várzea Paulista e atingiu três casas. Em uma delas, uma mulher e duas crianças - mãe e filhas - morreram soterradas. As vítimas foram identificadas como a dona de casa Renata Leite de Oliveira, de 31 anos, e suas filhas Ana Vitória, de 8, e Ana Gabrielly, de 3.

Em Jundiaí, um homem morreu em um desabamento no bairro Ivoturucaia, na divisa com Várzea, na manhã deste domingo, 22. A casa de madeira em que ele morava caiu em decorrência das chuvas e ele ficou soterrado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda aguardava a confirmação da identidade.

Uma forte enxurrada se formou durante um temporal em Nova Odessa e um motociclista acabou arrastado pela força das águas, no bairro Green Village. O corpo foi encontrado no córrego Capuava, na noite de sábado, 21. A vítima foi identificada como Daniel dos Santos Galindo, de 29 anos, que trabalhava como entregador por aplicativo.

Estrada Interditada

A rodovia Geraldo de Barros (SP-304) está totalmente interditada desde a tarde de sábado, devido a deslizamentos de taludes e erosões no asfalto, causados pelas chuvas intensas. A queda de barreiras sobre a pista deixou quatro veículos parcialmente soterrados, mas não houve vítimas. Os carros já foram retirados.

A interdição aconteceu entre Torrinha e Santa Maria da Serra, na região de Piracicaba. O trecho bloqueado para o tráfego vai do km 233 ao km 242. Há rotas alternativas com sinalização nos acessos à rodovia. A limpeza das pistas foi iniciada e ainda não há previsão de reabertura do trecho da rodovia.