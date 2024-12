Real Madrid bate Sevilla e sobe para 2º no Campeonato Espanhol

O Real Madrid subiu para a segunda posição do Campeonato Espanhol ao vencer o Sevilla por 4 a 2 neste domingo (22), pela 18ª rodada, em jogo que marcou a despedida de Jesús Navas como jogador profissional, no estádio Santiago Bernabéu.

O francês Kylian Mbappé (10') abriu o placar marcando seu décimo gol no campeonato. Minutos depois, Federico Valverde (20') e Rodrygo (33) aumentaram a vantagem do time merengue, que foi para o intervalo vencendo por 3 a 1 depois que Isaac Romero (34') descontou para o Sevilla.

No início do segundo tempo, o Real marcou o quarto com Brahim Díaz (53)', e na reta final Dodi Lukebakio (85') fez mais um para o Sevilla.

Com a vitória, o Real Madrid fica a um ponto do líder Atlético de Madrid, que pulou para a ponta da tabela no sábado, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, agora terceiro.

Em um contra-ataque merengue que não representava perigo aos dez minutos, a bola chegou a Rodrygo, que passou para Mbappé bater firme e superar o goleiro Álvaro Fernández.

"Posso fazer muito mais. Sei que tenho muito mais futebol do que mostro. Mas, como disse, tenho melhorado nos últimos jogos", declarou o francês após a partida.

"Minha chegada mudou muitas coisas na equipe, mas a adaptação, como disse o treinador, acabou. Eu me sinto muito bem e dá para ver em campo que estou me entendendo melhor com os companheiros. Estamos todos jogando muito melhor", acrescentou.

Pouco depois, Valverde marcou outro golaço de fora da área e Rodrygo fez o terceiro, mas quando os torcedores ainda comemoravam o gol do brasileiro, Isaac Romero diminui para o Sevilla de cabeça.

No segundo tempo, outro golaço coletivo aumentou a diferença para o Real Madrid. Lucas Vázquez deixou a bola para Mbappé, que encaixou grande passe para Brahim Díaz fazer o quarto.

No minuto 64, todos os torcedores ovacionaram Jesús Navas, jogador histórico do Sevilla e da seleção espanhola que fez seu último jogo como profissional.

"Tenho que agradecer a ele, ele tem sido um exemplo. Ele sempre me ajudou no que pôde, dentro e fora de campo. É uma pena não ter lhe dado uma despedida melhor. Você sempre sente falta de uma pessoa e de um jogador assim", disse o atacante do Sevilla Juanlu Sánchez.

Faltando cinco minutos para o apito final, Lukebakio fez mais um para os visitantes batendo de esquerda quase sem ângulo, contando com a colaboração de Courtois.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Valladolid 3 - 0

- Sábado:

Getafe - Mallorca 0 - 1

Celta Vigo - Real Sociedad 2 - 0

Osasuna - Athletic Bilbao 1 - 2

Barcelona - Atlético de Madrid 1 - 2

- Domingo:

Valencia - Alavés 2 - 2

Real Madrid - Sevilla 4 - 2

(14h30) Las Palmas - Espanyol

Leganés - Villarreal

(17h00) Betis - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 41 18 12 5 1 33 12 21

2. Real Madrid 40 18 12 4 2 41 18 23

3. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

6. Villarreal 27 17 7 6 4 29 28 1

7. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

8. Girona 25 18 7 4 7 26 25 1

9. Osasuna 25 18 6 7 5 23 27 -4

10. Celta de Vigo 24 18 7 3 8 27 28 -1

11. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

12. Sevilla 22 18 6 4 8 20 27 -7

13. Rayo Vallecano 21 17 5 6 6 19 20 -1

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Alavés 17 18 4 5 9 21 30 -9

17. Getafe 16 18 3 7 8 11 15 -4

18. Espanyol 15 17 4 3 10 16 29 -13

19. Valencia 12 17 2 6 9 16 26 -10

20. Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 -25

