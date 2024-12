Putin se encontra com líder eslovaco antes de fim de contrato de transporte de gás pela Ucrânia

(Reuters) - O presidente russo Vladimir Putin se encontrou com o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico no Kremlin neste domingo, disse o apresentador de televisão russo Pavel Zarubin, no momento em que um contrato que permite o transporte de gás russo pela Ucrânia se aproxima do fim.

A Eslováquia depende do gás que passa pela Ucrânia e Fico criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy por se recusar a estender o contrato, que expira no final do ano.

O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, mostrado em um vídeo postado na conta de Zarubin no aplicativo de mensagens Telegram, disse que as discussões certamente se concentrariam no trânsito de gás e na atual situação internacional.

Ele disse que a reunião do Kremlin havia sido marcada "alguns dias atrás".

A Ucrânia disse repetidas vezes que não estenderá o acordo de transporte com a Rússia quase 34 meses depois de iniciada a guerra entre os países vizinhos.

A Eslováquia, que tem um contrato de longo prazo com a gigante russa Gazprom, vem tentando continuar recebendo gás pela Ucrânia, dizendo que comprar em outro lugar custaria 229 milhões de dólares a mais em despesas de transporte.

Fico trouxe o assunto à tona na quinta-feira em uma cúpula da União Europeia em Bruxelas, que também contou com a presença de Zelenskiy, que reiterou que seu país não estenderá o transporte do gás russo.

