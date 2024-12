Mãe de dono de avião que caiu em Gramado morreu em acidente aéreo em 2010

A mãe do empresário Luiz Claudio Galeazzi, dono da aeronave que caiu na manhã deste domingo (22) em Gramado (RS), morreu em outro acidente aéreo.

O que aconteceu

Mãe de empresário morreu em acidente aéreo. Maria Leonor Salgueiro Galeazzi e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos morreram com a queda de um avião na região de Sorocaba (SP) em janeiro de 2010.

"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", postou o governador Eduardo Leite (PSDB). Ainda não há a lista oficial dos ocupantes da aeronave, mas as autoridades não cogitam que alguém tenha sobrevivido à queda da aeronave e ao incêndio.

Avião que caiu em Gramado viajava para Jundiaí (SP). A Infraero informou que "a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário".

"Duas pessoas estão em condições mais graves, com grau de queimadura mais severo", disse Leite. Em Gramado, o governador disse a jornalistas que pessoas que estavam no local (e não dentro do avião) foram socorridas, sendo que duas sofreram queimaduras mais graves. Elas estavam em uma pousada da cidade turística, e o local foi atingido pelo avião. "Em princípio, os feridos estavam no café da pousada. Foram atingidos pelo foco de incêndio, outras por inalação da fumaça."