Guerrilha colombiana ELN anuncia trégua de Natal e fim de ano

A guerrilha ELN, que retomou em novembro as negociações de paz na Colômbia com o governo do presidente Gustavo Petro, anunciou neste domingo (22) um "cessar-fogo unilateral" para as festas de Natal e de fim de ano, segundo um comunicado divulgado pelo grupo e pelo Executivo.

A trégua "começará às 0H00 horas (2H00 de Brasília) de 23 de dezembro do presente ano e terminará às 0H00 de 3 de janeiro de 2025", afirmou o Exército de Libertação Nacional (ELN) no comunicado divulgado na rede social X.

A nota acrescenta que o cessar-fogo é um "gesto de paz com o povo colombiano" com proximidade das "festividades de Natal e fim de ano". Nos últimos anos, a guerrilha declarou tréguas semelhantes durante as celebrações.

Petro compartilhou o mesmo comunicado em sua conta no X com a mensagem: "O fim da guerra é o propósito nacional para 2025".

O ELN anunciou que deu instruções a todas as suas estruturas para "não realizar operações militares ofensivas contra as Forças Armadas do Estado".

O governo colombiano e o ELN retomaram em novembro os diálogos de paz, que haviam sido suspensos em setembro, após um ataque dos rebeldes contra uma base militar que matou três soldados e deixou 28 feridos. A ação exacerbou os confrontos.

Durante as conversações, a guerrilha executou um ataque no qual cinco soldados morreram.

O ELN conta com quase 5.800 membros em todo o país, segundo a inteligência militar.

Petro começou a dialogar com o ELN no final de 2022, quando se tornou o primeiro esquerdista a chegar à presidência da Colômbia. Mas o processo de paz enfrenta crises constantes devido aos ataques dos rebeldes e divergências na mesa de negociações.

O governo colombiano anunciou uma "nova etapa" das negociações para janeiro, quando espera discutir a retomada do cessar-fogo suspenso desde agosto, após a decisão do ELN de não renovar a trégua que estava em vigor desde 2023.

As Forças Armadas também retomaram as operações contra os rebeldes.

